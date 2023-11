La petite casserole d’Anatole Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon La petite casserole d’Anatole Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 10 décembre 2023, Meudon. La petite casserole d’Anatole Dimanche 10 décembre, 11h00 Espace culturel Robert-Doisneau sur inscription Plongez dans l’univers tendre d’Anatole, un enfant attachant qui apprend à apprivoiser sa différence avec délicatesse et humour dans « La Petite Casserole d’Anatole » par la Compagnie Marizibill. Un spectacle familial à ne pas manquer, alliant émotion et rires, pour tous ceux qui aiment partager un moment spécial en famille. Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

