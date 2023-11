L’ABBÉ PIERRE – UNE VIE DE COMBATS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 7 décembre 2023, Meudon.

7 et 8 décembre Espace culturel Robert-Doisneau

Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abris, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l’Assemblée Nationale aux bidonvilles de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d’Emmaüs et le raz de marée de son inoubliable appel de l’hiver 54 ont fait de lui une icône.

