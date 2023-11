LA PASSION DE DODIN BOUFFANT Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 6 décembre 2023, Meudon.

LA PASSION DE DODIN BOUFFANT 6 et 12 décembre Espace culturel Robert-Doisneau

AVANT LA SÉANCE – UNA FURTIVA LAGRIMA de Carlo Vogele – 3’08

Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l’admiration réciproque est née une relation amoureuse. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres qui vont jusqu’à émerveiller les plus grands de ce monde.

Prix de la mise en scène au festival de Cannes 2023

MERCREDI 6 – 20H

VENDREDI 8 – 16H30

SAMEDI 9 – 14H

Espace Robert-Doisneau

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-12-06T16:30:00+01:00 – 2023-12-06T18:45:00+01:00

2023-12-12T20:00:00+01:00 – 2023-12-12T22:15:00+01:00