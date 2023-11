ET LA FÊTE CONTINUE ! Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon ET LA FÊTE CONTINUE ! Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 6 décembre 2023, Meudon. ET LA FÊTE CONTINUE ! 6 – 12 décembre Espace culturel Robert-Doisneau AVANT LA SÉANCEE J’AIME LE VIN ET LES CALINS de Chryssa Florou – 5’

À Marseille, Rosa, 60 ans a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu’elle est inébranlable d’autant que Rosa est la seule qui pourrait sceller l’union de la gauche à la veille d’une échéance électorale décisive. Elle s’accommode finalement bien de tout ça, jusqu’au jour où elle tombe amoureuse d’Henri. MERCREDI 6 – 14h30 / 20h30

JEUDI 7 – 20h30

MARDI 12 – 16H30

Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-12-06T14:30:00+01:00 – 2023-12-06T16:20:00+01:00

