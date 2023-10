FLO Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon FLO Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 3 décembre 2023, Meudon. FLO 3 et 5 décembre Espace culturel Robert-Doisneau Connue comme « la petite fiancée de l’Atlantique », Florence Arthaud fut surtout une grande navigatrice. Son palmarès exceptionnel, et unique dans cet univers masculin, connut son apogée avec sa victoire de la Route du Rhum en 1990. Précédé du court-métrage SOUS LA GLACE de Milan Baulard, Ismaïl Berrahma et Flore Dupont – 6’47 . Programmé par Meudon 7e art. DIMANCHE 3 – 17H

MARDI 5 – 20H

Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T17:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:05:00+01:00

2023-12-05T20:00:00+01:00 – 2023-12-05T22:05:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon latitude longitude 48.787607;2.232427

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/