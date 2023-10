MIGRATION Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 3 décembre 2023, Meudon.

MIGRATION Dimanche 3 décembre, 14h30 Espace culturel Robert-Doisneau

AVANT-PREMIÈRE / JEUNE PUBLIC

Une famille de canards convainc leur père surprotecteur de partir en vacances durant leur migration – de la Nouvelle-Angleterre en passant par New York jusqu’aux Bahamas. Alors qu’ils s’envolent vers le soleil pour l’hiver, le plan si bien tracé des Colvert va vite battre de l’aile. Mais la tournure aussi chaotique et inattendue que vont prendre les choses va les changer à jamais et leur apprendre beaucoup plus que prévu.

DIMANCHE 3 – 14H30

Espace Robert-Doisneau

Séance spéciale pour les 10 ans de l’espace Robert-Doisneau

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T14:30:00+01:00 – 2023-12-03T16:10:00+01:00

2023-12-03T14:30:00+01:00 – 2023-12-03T16:10:00+01:00