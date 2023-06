Le bal cosmopolite Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 2 décembre 2023, Meudon.

Bal Populaire – L’espace culturel Robert Doisneau fête ses 10 ans !

Il y a 10 ans l’espace culturel Robert-Doisneau ouvrait ses portes pour la première fois ! Pour célébrer cette décennie de découvertes culturelles, le théâtre se pare de ses atouts festifs pour faire guincher petits et grands !

Le collectif Grand Pop animera la soirée avec une sélection musicale éclectique qui plaira à tous les goûts. L’orchestre de bal populaire vous embarque dans un voyage autour du monde à la rencontre des musiques et des chansons qui font danser les peuples de tous les continents, des standards de biguine antillaise, à la cumbia en passant par le rock, le madison et des titres plus actuels.

Avec Clément Garcin, Bénédicte Attali, Déborah Vieira, Simon Teboul, Mathias Cavani, Pierre-Jules Billon, Clément Robin, Nicolas Almosni, Thierry Tardieu, Pierre-François Roussillon, Florent Manneveau.

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:45:00+01:00 – 2023-12-02T23:00:00+01:00

@Jérôme Prébois