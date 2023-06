Chocho Cannelle Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 30 novembre 2023, Meudon.

Chocho Cannelle Jeudi 30 novembre, 20h45 Espace culturel Robert-Doisneau Tarif C de 8€ à 18€

Lauréat du Concours national Jazz de La Défense 2022

Chocho Cannelle est un quartet jazz résolument moderne qui concilie instruments électriques et acoustiques, écriture et improvisation, jazz actuel et sonorités latines. Le répertoire, principalement composé par le batteur Léo Danais, traduit ses multiples inspirations allant du jazz aux musiques du monde.

Les quatre musiciens marient des timbres originaux avec la harpe électro-Ilanera, la clarinette, la batterie et les claviers. Sans bassiste, la harpe et le moog se partagent le rôle. Une configuration instrumentale inspirante scellée par leur premier EP Libre à l’intérieur.

Batterie, composition Léo Danais | Harpe Camille Heim | Clavier et piano Arthur Guyard | Clarinette Timothé Renard.

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:45:00+01:00 – 2023-11-30T22:15:00+01:00

@Johan Duquoc