COMPLÈTEMENT CRAMÉ Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon COMPLÈTEMENT CRAMÉ Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 23 novembre 2023, Meudon. COMPLÈTEMENT CRAMÉ 23 – 28 novembre Espace culturel Robert-Doisneau Depuis qu’il a perdu sa femme, Andrew Blake n’a plus le cœur à rien. Un ultime élan le pousse à quitter Londres pour retourner en France, dans la propriété où il l’avait rencontrée. Ce voyage vers le souvenir des jours heureux ne va pas du tout se passer comme prévu… Précédé du court-métrage HÔTEL NUIT NOIRE de Vincent Albert, May Taraud et Marie Toury – 6’46 – Programmé par Meudon 7e art. CINÉ-THÉ

MARDI 28 – 15H Les autres séances

JEUDI 23 – 20H30

VENDREDI 24 – 20H30

DIMANCHE 26 – 16H30

Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:20:00+01:00

2023-11-28T15:00:00+01:00 – 2023-11-28T16:50:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon latitude longitude 48.787607;2.232427

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/