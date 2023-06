Guten Tag, Madame Merkel Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 22 novembre 2023, Meudon.

Théâtre

Guten Tag, Madame Merkel est un seul en scène épique et satirique sur la vie d’Angela Merkel.

C’est l’histoire de cette politicienne, devenue l’une des femmes les plus puissantes du monde. Qui est Angela Merkel ? Quel portrait peut-on faire de cette femme qui a tenu si longtemps le pouvoir et qui a autant influencé les décisions européennes ? Avec une dizaine d’autres personnages à ses côtés, de Bismarck à Vladimir Poutine en passant par Nicolas Sarkozy, on suit sa vie de la chute du mur de Berlin jusqu’à la fin de sa carrière de chancelière, révélant sous l’angle intime cette femme de pouvoir secrète à l’intelligence politique redoutable.

Écriture et jeu Anna Fournier | Assistante à la mise en scène Marie Sambourg | Création son Antoine Reibre | Création lumière Léo Garnier | Régie Vivien Lenon / Emma Schler | Scénographie Camille Duchemin | Costumes Camille Aït Allouache | Administration de tournée Léa Serror et Mathis Leroux.

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:45:00+01:00 – 2023-11-22T22:15:00+01:00

@Marie Charbonnier