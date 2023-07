Université Auguste-Rodin | Jeudi du CNRS | Sapiens ou la naissance de l’Art Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 16 novembre 2023, Meudon.

Université Auguste-Rodin | Jeudi du CNRS | Sapiens ou la naissance

de l’Art Jeudi 16 novembre, 14h15 Espace culturel Robert-Doisneau Entrée gratuite

Projections gratuites de documentaires à caractère scientifique coproduits par le CNRS Images, suivies d’un échange avec le réalisateur ou un chercheur en lien avec la thématique du film.

Sculpture, musique, peinture…, la créativité de Sapiens témoigne d’un très haut niveau de maîtrise esthétique, depuis les temps les plus reculés de l’humanité. Les plus anciennes peintures connues ont été récemment datées de plus de 45 000 ans. Et non pas en Europe mais à l’autre bout du monde : en Indonésie ! Le film part à la recherche des origines de l’art et, pour la première fois, l’investigation est menée à l’échelle mondiale.

Réalisé et écrit par Pascal Goblot, 2022, 70 min.

Production Zadig Productions — Escalenta —

Avec la participation de France Télévisions, du Museum d’Histoire naturelle et du CNRS, avec l’aide de la Procirep.

Informations :

01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T14:15:00+01:00 – 2023-11-16T15:45:00+01:00

Université Auguste-Rodin conférence