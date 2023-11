Soirée STOP au harcèlement Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 9 novembre 2023, Meudon.

Soirée STOP au harcèlement Jeudi 9 novembre, 19h30 Espace culturel Robert-Doisneau Gratuit et sur inscription

A l’occasion de la journée de lutte contre le harcèlement (9 novembre), la Ville de Meudon organise la soirée « STOP au harcèlement ».

À travers ce temps dédié aux parents et professionnels, la compagnie « Inside Out » présentera son spectacle interprété par un duo de clown aussi attachant que délirant. Ils exploreront le thème du harcèlement de manière sérieuse et décalée, en expliquant à leur manière ce qu’est le harcèlement, ses différentes formes et conséquences. L’intervention s’appuie sur les récits de vie de Stéphanie LAMBERT MESGUICH, victime de harcèlement scolaire et marraine du projet.

Le spectacle sera suivi d’une conférence sur le harcèlement animée par Alexia Vétillart, psycho-praticienne spécialisée en apaisement des souffrances dans le milieu scolaire.

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-11-09T19:30:00+01:00 – 2023-11-09T21:30:00+01:00

Harcèlement Spectacle