Marion Rampal Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 8 novembre 2023, Meudon.

Marion Rampal Mercredi 8 novembre, 20h45 Espace culturel Robert-Doisneau Tarif B : de 13€ à 29 €

Jazz

Victoire du jazz 2022 dans la catégorie Artiste vocal

Chanteuse, parolière et compositrice, Marion Rampal est une artiste totale qui nourrit un répertoire personnel d’une folle diversité. Au fil de ses albums, elle façonne des chansons simples et fulgurantes allant des partitions de jazz classique jusqu’au folk.

À chaque passage sur scène, la songwriter suspend le temps grâce à sa voix ample qui s’impose comme un véritable instrument.

Marion Rampal conçoit son album comme un tissage d’expériences et d’influences qui puise son inspiration tant dans la musique folk américaine que dans les musiques métissées de Louisiane ou la chanson française. Entourée par des musiciens de haute volée, elle crée une écriture musicale subtile pour faire entendre un chant à la fois doux et indiscipliné.

RÉSERVATIONS

billetterie.meudon.fr

0149666890 ou 0141146550

Voix Marion Rampal | Guitare Matthis Pascaud | Contrebasse Simon Tailleu | Batterie Arthur Allard

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:45:00+01:00 – 2023-11-08T22:15:00+01:00

2023-11-08T20:45:00+01:00 – 2023-11-08T22:15:00+01:00

spectacle meudon

@Alice Lemarin