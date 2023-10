ENTRE LES LIGNES Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon ENTRE LES LIGNES Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 3 novembre 2023, Meudon. ENTRE LES LIGNES 3 et 4 novembre Espace culturel Robert-Doisneau Angleterre, 1924. Femme de chambre chez un couple d’aristocrates, Jane fréquente secrètement Paul, le fils des propriétaires du manoir voisin. Instinctivement, Jane sait que leur différence de milieu, et le futur mariage de Paul avec une autre, vouent leur liaison passionnée à l’échec. VENDREDI 3 – 20H30

SAMEDI 4 – 14H30

Espace Robert-Doisneau VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T22:15:00+01:00

2023-11-04T14:30:00+01:00 – 2023-11-04T16:15:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon latitude longitude 48.787607;2.232427

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/