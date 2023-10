PAT’PATROUILLE : LA SUPERPATROUILLE LE FILM Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon PAT’PATROUILLE : LA SUPERPATROUILLE LE FILM Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 2 novembre 2023, Meudon. PAT’PATROUILLE : LA SUPERPATROUILLE LE FILM 2 – 5 novembre Espace culturel Robert-Doisneau Lorsqu’une météorite magique s’écrase sur Aventureville, elle donne à la Pat’ Patrouille des pouvoirs, les transformant en Super Patrouille ! Mais les choses dégénèrent lorsque Monsieur Hellinger, l’ennemi juré de nos amis, s’évade de prison et s’associe à un savant fou afin de voler et de s’accaparer ces nouveaux pouvoirs. JEUDI 2 – 14H30

SAMEDI 4 – 17H

Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-11-02T14:30:00+01:00 – 2023-11-02T16:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon

