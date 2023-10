LA FIANCÉE DU POÈTE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon LA FIANCÉE DU POÈTE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 1 novembre 2023, Meudon. LA FIANCÉE DU POÈTE 1 – 5 novembre Espace culturel Robert-Doisneau Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s’accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N’ayant pas les moyens d’entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires. CINÉ-THÉ

VENDREDI 3 – 15H Les autres séances

MERCREDI 1er – 20H30

DIMANCHE 5 – 17H

Espace Robert-Doisneau AD Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T20:30:00+01:00 – 2023-11-01T22:10:00+01:00

2023-11-05T17:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:40:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon latitude longitude 48.787607;2.232427

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/