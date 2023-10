CHONCHON, LE PLUS MIGNON DES COCHONS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon CHONCHON, LE PLUS MIGNON DES COCHONS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 1 novembre 2023, Meudon. CHONCHON, LE PLUS MIGNON DES COCHONS Mercredi 1 novembre, 14h30 Espace culturel Robert-Doisneau Lorsque Babs, 9 ans, reçoit de son grand-père un cochon nommé Chonchon comme cadeau, elle convainc ses parents de le garder à condition que Chonchon suive une formation de chiot. Mais son grandpère participe secrètement au concours de charcuterie, qu’il compte enfin gagner… MERCREDI 1er – 14H30

