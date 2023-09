COMME UNE LOUVE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon COMME UNE LOUVE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 25 octobre 2023, Meudon. COMME UNE LOUVE 25 – 31 octobre Espace culturel Robert-Doisneau Lili, 26 ans, précaire, élève seule ses trois enfants. Accusée à tort de mauvais traitements, les services sociaux les lui arrachent. Elle s’effondre mais très vite, entourée de femmes solides et d’un amour naissant, Lili se lance dans une bataille décisive pour reconstruire sa famille. MERCREDI 25 – 17H

SAMEDI 28 – 20H30

MARDI 31 – 20H30

Espace culturel Robert-Doisneau
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt
Meudon

