Meudon LA PETITE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 18 octobre 2023, Meudon. LA PETITE 18 – 24 octobre Espace culturel Robert-Doisneau Joseph apprend que son fils et le compagnon de celui-ci viennent de périr dans un accident. Ils attendaient un enfant d’une mère porteuse en Belgique. Que va devenir leur bébé ? Joseph en est-il le grand-père légitime ? Porté par la promesse de cette naissance prolongeant l’existence de son fils, Joseph part à la rencontre de la jeune flamande… MERCREDI 18 – 20H30

SAMEDI 21 – 14H30

DIMANCHE 22 – 17H

MARDI 24 – 20H30

Espace Robert-Doisneau AD Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

