L’ivresse des lucioles Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 12 octobre 2023, Meudon.

L’ivresse des lucioles Jeudi 12 octobre, 20h45 Espace culturel Robert-Doisneau Tarif B : de 13€ à 29€

Danse hip-hop

L’ivresse des lucioles est une ode à la jeunesse. Cette pièce raconte le périple de cinq jeunes en quête d’expérience et d’émancipation. Rien de semblable entre eux et pourtant, une poussée mystérieuse les relie les uns aux autres. C’est dans un état d’euphorie accompagné d’une montée d’adrénaline et d’un dynamisme à toute épreuve que les cinq interprètes s’élancent dans une course introspective.

Carmel Loanga est une danseuse et chorégraphe qui trouve ses racines dans la danse hip-hop. Du krump à l’électro en passant par le voguing, elle rassemble une diversité de styles pour permettre à chaque danseur d’exprimer sa singularité.

RÉSERVATIONS :

billetterie.meudon.fr

0149666890 ou 0141146550

Chorégraphie et direction artistique Carmel Loanga

Regard extérieur Karim Khouader et Ashley Biscette

Stylisme Gogo Lupin

Mixage son Maximilien Sauvage

Photographie Lamine

Technicienne lumière Marine Stroeher

Avec Chris Fargeot, Kylian Toto (Kuty), Aloise Junior Bitomba (Junior Yudat), Théo Treil (Treil) et Mathis Euger.

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:45:00+02:00 – 2023-10-12T21:30:00+02:00

2023-10-12T20:45:00+02:00 – 2023-10-12T21:30:00+02:00

spectacle meudon

@Lamine