Conférence inaugurale | La démocratie : un jardin partagé Jeudi 28 septembre, 19h30 Espace culturel Robert-Doisneau Entrée gratuite

Présentée par Joëlle Zask

Spécialiste du pragmatisme et de philosophie sociale et membre de l’IUF, Joëlle Zask enseigne au département de philosophie de l’Aix-Marseille Université. Dans ses derniers travaux, elle établit des relations étroites entre l’écologie et l’autogouvernement démocratique. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont La Démocratie aux champs (La Découverte, 2016), et, aux éditions Premier Parallèle, Quand la forêt brûle (2019), Zoocities : des animaux sauvages dans la ville (2020), Écologie et démocratie (2022), Se tenir quelque part sur la terre – Comment parler des lieux qu’on aime (2023).

« Je vois dans le jardin partagé – un terrain communal subdivisé en lopins individuels – une combinaison entre le communautaire et le personnel qui me semble emblématique des formes de vie démocratiques. Ses enjeux étant alimentaires, politiques, éducatifs, écologiques, il offre une expérience transversale d’une remarquable pertinence à une époque où l’individuel et le commun tendent à se cliver. À partir du jardin partagé, c’est tout un vivre-ensemble qui apparaît. » (J. Zask)

Vente-dédicace à l’issue de la conférence

2023-09-28T19:30:00+02:00 – 2023-09-28T21:00:00+02:00

conférence université Auguste-Rodin

