Meudon VERS UN AVENIR RADIEUX Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 6 septembre 2023, Meudon. VERS UN AVENIR RADIEUX 6 – 9 septembre Espace culturel Robert-Doisneau Giovanni, cinéaste italien renommé, s’apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui !

Précédé du court-métrage NO de Abbas Kiarostami – 10′ MERCREDI 6 – 20H30

VENDREDI 8 – 20H30

SAMEDI 9 – 14H30

Espace Robert-Doisneau VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T20:30:00+02:00 – 2023-09-06T22:04:00+02:00

