Meudon MAGIC ! Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 6 septembre 2023, Meudon. MAGIC ! 6 – 10 septembre Espace culturel Robert-Doisneau Il existe un monde magique où vivent de drôles de fées qui, la nuit venue, s’invitent déposer des cadeaux chez les humains. L’une d’elles, Violetta, un peu tête en l’air, se retrouve coincée sur Terre. Heureusement, elle rencontre Maxie, 10 ans : celle-ci fera tout pour aider Violetta à retourner chez elle. MERCREDI 6 – 14H30

SAMEDI 9 – 17H

DIMANCHE 10 – 14H30

