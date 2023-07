ÉLÉMENTAIRE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 3 septembre 2023, Meudon.

ÉLÉMENTAIRE Dimanche 3 septembre, 14h30 Espace culturel Robert-Doisneau

Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme.

DIMANCHE 3 – 14H30

Espace Robert-Doisneau

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T14:30:00+02:00 – 2023-09-03T16:10:00+02:00

2023-09-03T14:30:00+02:00 – 2023-09-03T16:10:00+02:00