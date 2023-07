UNE NUIT Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon UNE NUIT Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 30 août 2023, Meudon. UNE NUIT 30 août – 2 septembre Espace culturel Robert-Doisneau Paris, métro bondé, un soir comme les autres. Une femme bouscule un homme, ils se disputent. Très vite le courant électrique se transforme en désir. Les deux inconnus sortent de la rame et font l’amour dans la cabine d’un photomaton. La nuit, désormais, leur appartient. MERCREDI 30 – 20H30

JEUDI 31 – 17H

SAMEDI 2 – 20H30

Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T20:30:00+02:00 – 2023-08-30T22:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon

