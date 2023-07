JOSEE, LE TIGRE ET LES POISSONS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon JOSEE, LE TIGRE ET LES POISSONS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 30 août 2023, Meudon. JOSEE, LE TIGRE ET LES POISSONS Mercredi 30 août, 14h30 Espace culturel Robert-Doisneau Josée, jeune paraplégique, vit recluse. Pour s’évader, elle n’a que la lecture et son admiration pour la mer. Tsuneo, étudiant fasciné par les fonds marins, rêve d’aller plonger au Mexique. Quand ce dernier est embauché pour s’occuper de Josée, leur relation est pour le moins glaciale. Un jour, Tsuneo emmène Josée à la mer… MERCREDI 30 – 14H30 VF

Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon

