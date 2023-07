Cet évènement est passé WAHOU ! Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon WAHOU ! Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 7 juillet 2023, Meudon. WAHOU ! 7 – 9 juillet Espace culturel Robert-Doisneau Catherine et Oracio, conseillers immobiliers, enchaînent les visites de deux biens: une grande maison bourgeoise « piscinable, vue RER », et un petit appartement moderne situé en plein triangle d’or de Bougival. Ils ne perdent pas de vue leur objectif : provoquer le coup de cœur chez les potentiels acheteurs, celui qui leur fera dire « Wahou ! » VENDREDI 7 – 14H30

SAMEDI 8 – 19H

DIMANCHE 9 – 14H30

Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T14:30:00+02:00 – 2023-07-07T16:00:00+02:00

2023-07-09T14:30:00+02:00 – 2023-07-09T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/