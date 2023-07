Cet évènement est passé LOVE LIFE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon LOVE LIFE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 5 juillet 2023, Meudon. LOVE LIFE 5 et 11 juillet Espace culturel Robert-Doisneau Taeko vit avec son époux Jiro et son fils Keita en face de chez ses beauxparents. Tandis qu’elle découvre l’existence d’une ancienne fiancée de son mari, le père biologique de Keita refait surface. C’est le début d’un cruel jeu de chaises musicales, dont personne ne sortira indemne. MERCREDI 5 – 16H30 MARDI 11 – 17H

Espace Robert-Doisneau – VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T16:30:00+02:00 – 2023-07-05T18:35:00+02:00

2023-07-11T17:00:00+02:00 – 2023-07-11T19:05:00+02:00

