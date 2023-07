Cet évènement est passé SPIDER-MAN: ACROSSTHE SPIDER-VERSE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon SPIDER-MAN: ACROSSTHE SPIDER-VERSE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 5 juillet 2023, Meudon. SPIDER-MAN: ACROSSTHE SPIDER-VERSE 5 et 8 juillet Espace culturel Robert-Doisneau Après avoir retrouvé Gwen, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d’en protéger l’existence. Mais lorsque les héros s’opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros. MERCREDI 5 – 14H

SAMEDI 8 – 16H30

