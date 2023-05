DES MAINS EN OR Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

DES MAINS EN OR

Philippe, futur académicien, est un écrivain célèbre. Avec une épouse chirurgienne, un cercle d'amis de haut rang, sa vie serait un bonheur parfait s'il ne souffrait d'un terrible mal de dos. Lorsqu'il rencontre l'incroyable Martha aux mains guérisseuses, ses douleurs vont s'atténuer.

JEUDI 29 – 15H Les autres séances

MERCREDI 28 – 20H30

SAMEDI 1er – 20H30

DIMANCHE 2 – 17H

MARDI 4 – 20H30

Espace culturel Robert-Doisneau
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt
Meudon
Hauts-de-Seine
Île-de-France

2023-06-28T20:30:00+02:00 – 2023-06-28T22:00:00+02:00

