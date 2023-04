LES ÂMES SŒURS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

LES ÂMES SŒURS Espace culturel Robert-Doisneau, 27 mai 2023, Meudon. LES ÂMES SŒURS 27 et 28 mai Espace culturel Robert-Doisneau David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, est grièvement blessé dans une explosion. Rapatrié en France, il souffre d’amnésie et commence une longue convalescence sous le regard dévoué de sa sœur Jeanne. Dans la maison familiale des Pyrénées, entre montagnes et lacs, Jeanne tente de raviver sa mémoire. SAMEDI 27 – 20H30

DIMANCHE 28 – 14H30

Espace Robert-Doisneau – Audiodescription Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T20:30:00+02:00 – 2023-05-27T22:10:00+02:00

2023-05-28T14:30:00+02:00 – 2023-05-28T16:10:00+02:00

