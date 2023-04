LA CHASSE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

LA CHASSE Espace culturel Robert-Doisneau, 20 mai 2023, Meudon. LA CHASSE Samedi 20 mai, 14h30 Espace culturel Robert-Doisneau CYCLE CINÉMA SCANDINAVE Après un divorce difficile, Lucas, 40 ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau travail et il s’applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils. Mais quelque chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge fortuit. La stupeur et la méfiance se propagent et la petite communauté plonge dans l’hystérie collective… SAMEDI 20 – 14H30

Espace Robert-Doisneau VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T14:30:00+02:00 – 2023-05-20T16:20:00+02:00

