LA VIE POUR DE VRAI Espace culturel Robert-Doisneau, 17 mai 2023, Meudon. LA VIE POUR DE VRAI 17 – 21 mai Espace culturel Robert-Doisneau Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med, à changer d’amis tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d’enfance, Violette. Il débarque à Paris, naïf et perdu mais heureux d’être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait l’existence. MERCREDI 17 – 20H30

JEUDI 18 – 17H

SAMEDI 20 – 20H30

DIMANCHE 21 – 17H

Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

