QUAND TU SERAS GRAND Espace culturel Robert-Doisneau, 17 mai 2023, Meudon. QUAND TU SERAS GRAND 17 et 19 mai Espace culturel Robert-Doisneau Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite. Entre pression permanente et restrictions budgétaires, il fait face aux manques de moyens avec une bonne humeur contagieuse. Mais lorsqu’on lui impose de partager le réfectoire avec une classe d’enfants, la situation se complique. CINÉ-THÉ

Espace Robert-Doisneau AD Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T17:00:00+02:00 – 2023-05-17T18:40:00+02:00

2023-05-19T15:00:00+02:00 – 2023-05-19T16:40:00+02:00

