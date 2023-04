LE ROYAUME DE NAYA Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LE ROYAUME DE NAYA Espace culturel Robert-Doisneau, 17 mai 2023, Meudon. LE ROYAUME DE NAYA 17 – 20 mai Espace culturel Robert-Doisneau Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeunehumain égaré dans les montagnes. À l’encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir.. MERCREDI 17 – 14H30

JEUDI 18 – 14H30

SAMEDI 20 – 17H

Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T14:30:00+02:00 – 2023-05-17T16:10:00+02:00

2023-05-20T17:00:00+02:00 – 2023-05-20T18:40:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

LE ROYAUME DE NAYA Espace culturel Robert-Doisneau 2023-05-17 was last modified: by LE ROYAUME DE NAYA Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 17 mai 2023 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine