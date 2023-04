LA CHAMBRE DES MERVEILLES Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

LA CHAMBRE DES MERVEILLES Espace culturel Robert-Doisneau, 12 mai 2023, Meudon. LA CHAMBRE DES MERVEILLES Vendredi 12 mai, 15h00 Espace culturel Robert-Doisneau CINÉ-THÉ

La vie toute tracée de Thelma prend un détour tragique lorsqu’un accident plonge son fils de 12 ans dans le coma. Déterminée à le réveiller par tous les moyens, elle va faire le pari fou d’accomplir une par une les « 10 choses à faire avant la fin du monde » qu’il avait inscrites dans son journal intime. VENDREDI 12 – 15H

Espace Robert-Doisneau
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt
Meudon 92360

2023-05-12T15:00:00+02:00 – 2023-05-12T16:40:00+02:00

