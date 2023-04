UNE HISTOIRE D’AMOUR Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

UNE HISTOIRE D’AMOUR Espace culturel Robert-Doisneau, 10 mai 2023, Meudon. UNE HISTOIRE D’AMOUR 10 – 14 mai Espace culturel Robert-Doisneau Katia et Justine tombent amoureuses. Malgré la peur de l’engagement et le regard des autres, elles décident de faire un enfant. Mais alors que Katia tombe enceinte, Justine la quitte. Douze ans plus tard, Katia apprend qu’elle est condamnée. Contrainte de trouver en urgence un tuteur pour sa fille, elle se tourne vers son frère William, écrivain cynique et désabusé. MERCREDI 10 – 20H30

JEUDI 11 – 20H30

SAMEDI 13 – 20H30

DIMANCHE 14 – 14H30

Espace Robert-Doisneau – Audiodescription Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T20:30:00+02:00 – 2023-05-10T22:00:00+02:00

2023-05-14T14:30:00+02:00 – 2023-05-14T16:00:00+02:00

