LES COMPLICES Espace culturel Robert-Doisneau, 10 mai 2023, Meudon. LES COMPLICES 10 – 14 mai Espace culturel Robert-Doisneau Max, tueur à gages de cinquante ans, découvre qu’il a un problème : il s’évanouit désormais devant la moindre goutte de sang. Son avenir dans la profession étant compromis, il va devoir se reconvertir. Mais pas si simple quand sa seule compétence professionnelle est de tuer des gens… MERCREDI 10 – 17H

VENDREDI 12 – 20H30

SAMEDI 13 – 14H30

DIMANCHE 14 – 17H

Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

