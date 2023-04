MON CHAT ET MOI, LA GRANDE AVENTURE DE RROÛ Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

MON CHAT ET MOI, LA GRANDE AVENTURE DE RROÛ

Espace culturel Robert-Doisneau, 4 mai 2023, Meudon.

Rroû est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clémence, dix-ans, l'adopte et l'emmène dans sa maison de campagne au cœur des montagnes. C'est le début d'une aventure commune pour eux…

JEUDI 4 – 14H30

DIMANCHE 7 – 14H30

Espace culturel Robert-Doisneau
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt
Meudon

2023-05-04T14:30:00+02:00 – 2023-05-04T15:50:00+02:00

2023-05-07T14:30:00+02:00 – 2023-05-07T15:50:00+02:00

