THE QUIET GIRL Espace culturel Robert-Doisneau, 3 mai 2023, Meudon. THE QUIET GIRL Mercredi 3 mai, 17h00 Espace culturel Robert-Doisneau Cáit, une jeune fille effacée et négligée par sa famille, est envoyée vivre auprès de parents éloignés pendant l’été. Mais dans cette maison en apparence sans secret, où elle trouve l’épanouissement et l’affection, Cáit découvre une vérité douloureuse. MERCREDI 3 – 17H

Espace Robert-Doisneau VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T17:00:00+02:00 – 2023-05-03T18:35:00+02:00

