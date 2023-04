LA COURSE AUX ŒUFS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LA COURSE AUX ŒUFS Espace culturel Robert-Doisneau, 3 mai 2023, Meudon. LA COURSE AUX ŒUFS 3 et 6 mai Espace culturel Robert-Doisneau Coco et Dina, un coq et une poule qui vivent au Mexique, viennent d’avoir deux petits œufs d’or. Mais ceux-ci sont rapidement kidnappés par un grand chef proposant un menu à base de rares variétés d’œufs. Les deux parents entreprennent alors un périple pour sauver leurs enfants, aidés par leurs amis de la ferme et de la savane. MERCREDI 3 – 14H30

SAMEDI 6 – 14H30

Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T14:30:00+02:00 – 2023-05-03T16:00:00+02:00

2023-05-06T14:30:00+02:00 – 2023-05-06T16:00:00+02:00

