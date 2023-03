LE LION ET LES TROIS BRIGANDS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS Espace culturel Robert-Doisneau, 29 avril 2023, Meudon. LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 29 avril et 2 mai Espace culturel Robert-Doisneau Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien vous dites ? C’est sans compter 3 drôles de crapules qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion ! SAMEDI 29 – 14H30

MARDI 2 – 14H30

Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T14:30:00+02:00 – 2023-04-29T15:50:00+02:00

2023-05-02T14:30:00+02:00 – 2023-05-02T15:50:00+02:00

