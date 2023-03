C’EST MON HOMME Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

C’EST MON HOMME Espace culturel Robert-Doisneau, 26 avril 2023, Meudon. C’EST MON HOMME 26 avril – 2 mai Espace culturel Robert-Doisneau Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de la Grande Guerre. Sa femme, Julie, ne croit pas qu’il soit mort. Et quand la presse publie le portrait d’un homme amnésique, elle est certaine de reconnaitre Julien. Ils se retrouvent et réapprennent à s’aimer. Mais une autre femme réclame cet homme comme étant son mari. MERCREDI 26 – 20H30

VENDREDI 28 – 20H30

DIMANCHE 30 – 17H

MARDI 2 – 17H

16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt

