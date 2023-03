LE BLEU DU CAFTAN Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LE BLEU DU CAFTAN Espace culturel Robert-Doisneau, 23 avril 2023, Meudon. LE BLEU DU CAFTAN 23 et 25 avril Espace culturel Robert-Doisneau Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. Sélection Cannes 2022. DIMANCHE 23 – 16H30

MARDI 25 – 20H

Espace Robert-Doisneau VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T16:30:00+02:00 – 2023-04-23T18:30:00+02:00

2023-04-25T20:00:00+02:00 – 2023-04-25T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon

Évènements liés

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

LE BLEU DU CAFTAN Espace culturel Robert-Doisneau 2023-04-23 was last modified: by LE BLEU DU CAFTAN Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 23 avril 2023 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine