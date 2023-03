DE GRANDES ESPÉRANCES Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

DE GRANDES ESPÉRANCES Espace culturel Robert-Doisneau, 20 avril 2023, Meudon. DE GRANDES ESPÉRANCES 20 – 25 avril Espace culturel Robert-Doisneau Madeleine, issue d’un milieu modeste, prépare l’oral de l’ENA dans la maison de vacances d’Antoine, en Corse. Un matin, sur une petite route déserte, le couple se trouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame. Lorsqu’ils intègrent les hautes sphères du pouvoir, le secret qui les lie menace d’être révélé. Et tous les coups deviennent permis. JEUDI 20 – 20H30

SAMEDI 22 – 20H30

MARDI 25 – 14H30

Espace Robert-Doisneau AD Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T20:30:00+02:00 – 2023-04-20T22:15:00+02:00

2023-04-25T14:30:00+02:00 – 2023-04-25T16:15:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

DE GRANDES ESPÉRANCES Espace culturel Robert-Doisneau 2023-04-20 was last modified: by DE GRANDES ESPÉRANCES Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 20 avril 2023 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine