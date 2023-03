LE PEUPLE DES AIRS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LE PEUPLE DES AIRS Espace culturel Robert-Doisneau, 20 avril 2023, Meudon. LE PEUPLE DES AIRS Jeudi 20 avril, 14h15 Espace culturel Robert-Doisneau (Séance gratuite sur inscription) Depuis quelques années, un nombre croissant de biologistes scrute l’atmosphère terrestre. Car, qui le croirait, notre bel azur lumineux et transparent est rempli de vie. D’innombrables petits êtres vivants circulent au-dessus de nos têtes. Ces auto-stoppeurs des airs, le plancton aérien, survivent à des altitudes incroyables et effectuent de longs trajets. JEUDI DU CNRS

Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. JEUDI 20 – 14H15

Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T14:15:00+02:00 – 2023-04-20T15:05:00+02:00

2023-04-20T14:15:00+02:00 – 2023-04-20T15:05:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon

Évènements liés

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

LE PEUPLE DES AIRS Espace culturel Robert-Doisneau 2023-04-20 was last modified: by LE PEUPLE DES AIRS Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 20 avril 2023 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine