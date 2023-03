DALVA Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

DALVA Espace culturel Robert-Doisneau, 19 avril 2023, Meudon. DALVA 19 et 22 avril Espace culturel Robert-Doisneau Dalva a 12 ans mais s’habille, se maquille et se vit comme une femme. Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel. D’abord révoltée et dans l’incompréhension totale, elle va faire la connaissance de Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente au fort caractère. MERCREDI 19 – 20H30

SAMEDI 22 – 17H

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

