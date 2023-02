Concert des Jeunes Talents de l’Académie Jaroussky Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Concert des Jeunes Talents de l'Académie Jaroussky
Espace culturel Robert-Doisneau, 18 avril 2023, Meudon.
Mardi 18 avril, 20h45

Tarif C : de 7,50€ à 17€ La promotion des Jeunes Talents 2022-2023 présente un programme à l’espace culturel Robert-Doisneau. Conscient de la chance qu’il a eu de faire certaines rencontres déterminantes, Philippe Jaroussky a souhaité donner, à son tour, cette même chance à des jeunes. Il a ainsi fondé une Académie Musicale pour partager avec des enfants et de jeunes adultes son expérience et sa passion pour la musique classique, vecteur reconnu d’intégration sociale et professionnelle. L’Académie a lancé son programme d’actions en septembre 2017 dans le cadre de l’ouverture de La Seine Musicale sur l’Ile Seguin, à Boulogne-Billancourt. Avec Clara Barbier-Serrano (soprano), Pierre Barret-Mémy (baryton), Magdalena Sypniewsky (violon), Kioumarz Kian (violoncelle), Diana Cooper (piano) RÉSERVER Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T18:45:00+00:00 – 2023-04-18T19:45:00+00:00

