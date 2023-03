THE WHALE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

THE WHALE Espace culturel Robert-Doisneau, 8 avril 2023, Meudon. THE WHALE 8 et 11 avril Espace culturel Robert-Doisneau Dans une ville de l’Idaho, Charlie, professeur d’anglais, en obésité morbide, se cache reclus dans son appartement et mange en espérant en mourir. Il cherche désespérément à renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption. Trois Oscars dont meilleur acteur. OSCARS 2023

SAMEDI 8 – 17H

MARDI 11 – 20H

Espace Robert-Doisneau VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T17:00:00+02:00 – 2023-04-08T19:00:00+02:00

2023-04-11T20:00:00+02:00 – 2023-04-11T22:00:00+02:00

