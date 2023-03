EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE Espace culturel Robert-Doisneau, 8 avril 2023, Meudon. EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE Samedi 8 avril, 14h00 Espace culturel Robert-Doisneau Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Sept Oscars dont meilleur film, meilleur scénario et meilleure réalisation. OSCARS 2023

(Re)découvrez le film le plus primé de tous les temps avec 349 prix à travers le monde. SAMEDI 8 – 14H

Espace Robert-Doisneau VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T14:00:00+02:00 – 2023-04-08T16:20:00+02:00

2023-04-08T14:00:00+02:00 – 2023-04-08T16:20:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE Espace culturel Robert-Doisneau 2023-04-08 was last modified: by EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 8 avril 2023 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine